С 1 сентября в Азербайджане объявляется открытым сезон рыбной ловли.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства, в соответствии с утверждёнными постановлением Кабинета министров «Правилами ловли рыбы и других водных биоресурсов», запрет на промышленный лов рыбы и других водных биоресурсов, связанный с периодом нереста, в реке Куре, озере Сарысу, а также в Мингячевирском, Шамкирском, Аразском и Еникендском водохранилищах завершается 1 сентября.

С целью предотвращения незаконного рыболовства сотрудники Центра рыболовства и аквакультуры при министерстве и Управления полиции на водном транспорте МВД проводят регулярные контрольные мероприятия как в азербайджанском секторе Каспийского моря, так и во внутренних водоёмах страны. За нарушение правил ловли рыбы и других водных биоресурсов, включая браконьерство, виновные лица несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.

Центр рыболовства и аквакультуры призывает всех физических и юридических лиц, занимающихся рыбной ловлей, строго соблюдать правила, воздерживаться от ловли в запрещённые периоды и с использованием запрещённых орудий, а также напоминает гражданам без соответствующего разрешения (рыболовного билета) о недопустимости ловли в водоёмах. Граждан также приглашают сообщать о фактах незаконного рыболовства в Центр рыболовства и аквакультуры или в Управление полиции на водном транспорте и поддерживать охрану рыбных запасов.