Москва высоко ценит миротворческие, посреднические усилия со стороны президента США Дональда Трампа и считает, что они действительно могут помочь в урегулировании конфликта вокруг Украины.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие усилия, посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов», — отметил представитель Кремля.

«Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта», — заявил Песков.