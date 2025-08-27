В пиломатериалах хвойных деревьев, подготовленных компанией «ПЛС Групп» к отправке в Азербайджан, найдены признаки заражения большим черным еловым усачом, сообщает Россельхознадзор. Оказались заражены 100 куб. м. товара.

Ведомство провело проверку компании, согласовав ее с прокуратурой. Досмотр и лабораторная экспертиза показали, что часть партии заражена жуком, который питается корой елей, сосен, пихт и прочих хвойных растений.

В свою очередь, «ПЛС Групп» хранило зараженный объем товара вместе с остальной партией и не предупредило Россельхознадзор о случае заражения. По решению Карагайского районного суда 18 августа предприниматели были оштрафованы.