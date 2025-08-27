Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, как возникла идея «Маршрута Трампа».

«Когда президент Трамп и его команда подключились к этому процессу и захотели содействовать его продвижению, мы передали им следующее: «Для функционирования Зангезурского коридора и безопасности граждан Азербайджана, которые смогли бы безопасно проделать этот маршрут длиной более сорока километров, должны быть обеспечены надежные гарантии безопасности, международные гарантии безопасности. Одних гарантий безопасности со стороны Армении будет недостаточно».

Администрация Трампа отнеслась к нашей оправданной озабоченности с должным вниманием. Таким образом появился TRIPP, или «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Теперь, когда Президент Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время. Что касается строительства физической инфраструктуры, я имею в виду железную дорогу, это не должно занять много времени, потому что протяженность маршрута составляет всего 42 километра. Если бы мы это строили, мы бы сделали это за год, поскольку у нас больше опыта в строительстве железных дорог. Армении же, возможно, потребуется еще несколько лет», — сказал Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Президент отметил, что еще не решено, будут ли привлечены американские инвесторы.

«На самом деле, для нас это не имеет значения. Для нас важно, чтобы железная дорога была построена, и чтобы были международные гарантии безопасности. Иными словами, азербайджанцы, совершающие поездки из Нахчывана в основную часть страны или в обратную сторону, не должны испытывать дискомфорт. Они не должны переживать за свою безопасность, учитывая длительное противостояние и враждебность.

Итак, я думаю, что сейчас этот проект очень близок к реализации, и теперь Армении предстоит выполнить свою часть работы. Что касается нас, то, повторяю, вся инфраструктура для соединения двух частей Азербайджана на нашей территории в настоящее время создается. Но речь идет не только о соединении между собой частей Азербайджана. Речь идет о строительстве нового транспортного маршрута.

Сегодня Средний коридор, а точнее, одна из его ветвей начинается в Азии и проходит через Каспийское море, через Азербайджан в Грузию и далее — в Турцию и Европу, а также в грузинские морские порты. Это единственный способ соединить Азию с Европой через Азербайджан. Таким образом, Зангезурский коридор, или TRIPP, станет альтернативой.

Второй коридор будет проходить через территорию Армении. И это выгодно Армении. Я пытался донести до моего армянского коллеги эту мысль — что, в конечном итоге, они станут транзитной страной. Каждая страна при должном потенциале стремится стать транзитной страной. Мы, например, тоже хотим стать транзитной страной. Мы хотим, чтобы коридоры пересекали Азербайджан с востока на запад, с севера на юг.

Армения из-за осуществленной ею оккупации была лишена возможности транзита через свою страну. Таким образом, благодаря Зангезурскому коридору Армения будет получать транзитные сборы от перевозок. Учитывая, что объемы грузов из Азии в Европу через Азербайджан растут из года в год, я уверен, что Зангезурский коридор станет важным транспортным звеном, соединяющим континенты».