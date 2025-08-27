Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на письмо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором тот обвинил французского лидера в разжигании антисемитизма за счет обещания признать государство Палестина.

Письмо Макрона опубликовала газета Le Monde.

Президент обвинил премьера в манипулировании понятием «антисемитизм» и напомнил о мерах, которые Франция приняла для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.

Макрон подчеркнул, что Париж сохраняет приверженность безопасности Израиля, поэтому обвинения Нетаньяху в бездействии «перед лицом этой беды», с которой республика борется всеми средствами, «неприемлемы и являются оскорблением всей Франции».