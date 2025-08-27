Протесты в Великобритании говорят о том, что королевство оказалось на пороге революции. Об этом информирует The Telegraph.

Демонстрация флагов с крестом Святого Георгия и Соединенного Королевства, с которыми местные жители выходят на митинги, свидетельствует о недовольстве политикой Великобритании, считает автор статьи.

В настоящий момент Великобритания переживает демографические потрясения, сравнимые по масштабу с началом XIX века. Все это происходит в сочетании с культурными, этническими и политическими изменениями, отмечается в публикации.

Автор отмечает, что протест британцев с флагами показывает, что люди начинают задумываться о том, кто они и кем хотят быть. Одновременно протестующие демонстрируют недовольство элитами, отказавшимися от собственной нации.