Президент США Дональд Трамп допустил введение санкций и пошлин не только против России, но и против Украины.

«Я могу спасти (людей) за счёт применения санкций или <…> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было», — сказал он.

«Владимир Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое», — заявил американский лидер. «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», — добавил Трамп, говоря о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

