26 августа 2025 года в одной из квартир 1-го жилого квартала города Кельбаджар во время проверки газоснабжения произошел инцидент. Никаких разрушений или пожара не зарегистрировано. Трое ответственных лиц, проводившие проверку, и один собственник квартиры получили легкие травмы. Пострадавшим оказана немедленная медицинская помощь, угрозы их жизни нет».

Об этом говорится в заявлении Службы восстановления, строительства и управления Кельбаджарского района.

26/08 23:09 В Кельбаджаре четыре человека получили телесные повреждения при взрыве газа в жилом доме. Об этом сообщает АПА.

Уточняется, что ожоги различной степени получили Э.Алекперов (2001 г.р.), Н.Шукюров (1983 г.р.), М.Садыгзаде (1991 г.р.) и К.Азимов (1977 г.р.). Все пострадавшие отправлены в медучреждение.

Известно, что пострадавшие являются рабочими-мастерами, в взрыв произошел при газификации строящихся зданий в Кельбаджаре.