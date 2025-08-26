На суде в Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

На состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим лицам и правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правоопреемник пострадавшего Гасыма Мамедгасанова — его отец Билал Мамедгасанов в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в Ходжалы в результате обстрела со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, правоопреемница потерпевшего Ризвана Ахмедова — его мать Мекка Ахмедова отметила, что ее сын погиб в городе Ходжалы в результате обстрела со стороны противника.

Правоопреемница пострадавшего Турала Сеидова — его мать Фарида Сеидова заявила, что ее сын погиб в Ходжалы при управлении автомобилем марки «КамАЗ», который подорвался на мине, заложенной противником.

Отвечая на вопросы помощника Генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, правопреемница потерпевшего Рамина Гусейнова — его мать Гюльбениз Амирсланова в своих показаниях сообщила, что ее сын погиб в Агдере в результате провокации, устроенной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженных формирований.

Правоопреемник потерпевшего Азера Мамедова — его отец Мустафа Нематов сообщил, что его сын погиб в Зангилане в результате снайперского выстрела противника.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, правоопреемник потерпевшего Мамеда Марданова — его отец Аладдин Марданов сообщил, что его сын погиб, подорвавшись на противотанковой мине.

Правоопреемник потерпевшего Ильхама Шамшиева — Шахмар Шамшиев сообщил, что его брат погиб в Агдере в результате провокации со стороны противника.

Отвечая на вопрос начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, правоопреемник потерпевшего Али Тагиева — Саид Тагизаде подчеркнул, что его брат погиб в Агдаме в результате снайперского выстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правоопреемник потерпевшего Мирзаали Мирзазаде — Кямран Мирзоев заявил, что его сын погиб в Агдере в результате вражеской провокации.

Правоопреемник потерпевшего Сафара Сулейманова — его отец Наиль Сулейманлы в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в Ханкенди в результате провокации противника.

Правоопреемник потерпевшего Рояла Бейдиева — его отец Насиб Бейдиев, отвечая на вопросы старшего помощника Генерального прокурора Вусала Алиева, сообщил, что его сын погиб в Ходжавенде в результате провокации, устроенной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правоопреемник потерпевшего Кянана Агаева — его отец Вахид Агаев, в своих показаниях сообщил, что его сын погиб в Ходжавенде от снайперского выстрела в результате вражеской провокации.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, правопреемник потерпевшего Вусала Шахриярова — его отец Табият Шахрияров сообщил, что его сын погиб в Ходжалы в результате провокации, устроенной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевший Вургун Гюльмамедов в своих показаниях сообщил, что в Агдеринском районе во время вражеской провокации он получил огнестрельное ранение в тазобедренную область в результате снайперского выстрела.

Ахлам Мамедов заявил, что на территории Лачинского района в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного противником, погиб Омар Ширинов, а сам потерпевший, Фаик Джафаров и еще несколько человек получили различные телесные повреждения.

Потерпевший Роял Мамедов отметил, что в селе Джанйятаг Агдеринского района он получил ранение в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. В момент инцидента Эмин Гараев погиб.

Сабутай Агабагиров в своих показаниях сообщил, что в Агдеринском районе в результате разрыва вражеского артиллерийского снаряда он сам и его товарищи — Али Гейдаров, Самир Керимов, Шамхал Гасымов, Джейхун Аббасов, Турал Гулиев, Искендер Гусейнов и Ализамин Исмаилов получили ранения.

Пострадавший Ульви Гасанов в своих показаниях сообщил, что получил огнестрельное ранение в область левого желудочка в результате обстрела со стороны противника в Агдамском направлении. Он добавил, что в тот момент погибли Роял Мамедов и Мурад Эюбов.

Эхтирам Аллахъяров заявил, что был ранен в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Ходжалинского района. По его словам, во время этой провокации Рамиль Рзаев и Сергей Хейбатов погибли.

Потерпевший Али Джафарли в своих показаниях подчеркнул, что при возвращении из Агдеринского района в Агдамский он получил осколочные ранения в разные части тела и черепно-мозговую травму в результате артиллерийского обстрела со стороны противника.

Эльшан Зарбалиев сообщил, что в селе Паправенд Агдамского района его автомобиль был поражен артиллерийским огнем противника. Пострадавший отметил, что получил ранения в результате этого инцидента.

Вусал Лятифов сообщил, что в результате провокации противника на территории Агдеринского района погибли Эмин Аббасзаде и Ульви Микаилов, а сам он получил ранения.

Потерпевший Сархан Керимли отметил, что в освобожденном Джебраильском районе он получил ранения в результате разрыва мины, заложенной противником.

Авазага Абдуллазаде в своих показаниях сообщил, что между Агдеринским районов и Ханкенди, в направлении села Нарынджлар, он получил ранения в результате разрыва ручной гранаты типа «F1», брошенной противником. Потерпевший добавил, что в тот момент еще восемь человек получили ранения.

Потерпевшие Ветен Вердиев, Илькин Ибрагимов, Шамхал Гасымов, Эмин Джафаров, Васех Эйвазов, Амрах Алиев, Шаиг Йедияров и Ширхан Мустафаев в своих показаниях сообщили, что получили ранения в Агдеринском направлении в результате провокаций противника.

Рамиль Аллахъяров, Самир Мирзозев, Эльвин Мамедов, Ряван Шафизаде и Имран Байрамов подчеркнули, что были ранены в Кяльбаджарском направлении в результате обстрелов со стороны противника.

Другие потерпевшие — Васиф Мамедов, Рустам Исмаилов, Тогрул Наджизаде, Алтай Ахедов, Раджабали Мирзазаде, Рашад Худулов, Эльтадж Халилов, Эльхан Мамедзаде, Пярвин Сафаров и Сахиб Багиров в своих показаниях сообщили, что получили ранения в Ходжалинском направлении в результате обстрелов со стороны противника.

Эльдар Аббасов в своих показаниях отметил, что в результате разрыва снаряда, сброшенного с беспилотника противника на территорию Ханкенди, погиб находившийся возле Э.Аббасова Сеймур Шабиев. Сам пострадавший, а также Гисмет Шукюров, Вургун Сайилов, Вусал Гусейнов и Насими Алекперов получили ранения.

Потерпевший Гахраман Исмаилов сообщил, что место их нахождения на территории Ходжавенда сначала было поражено ракетой, а затем подверглось обстрелу другими видами оружия. В результате он получил ранения в различные части тела, а Вусал Рустамов, Эльвин Алиев и Алибек Алибеков погибли.

Руфат Салимов отметил, что в районе поселка Аскеран Ходжалинского района в результате обстрела со стороны остатков армянской армии и армянских незаконных вооруженных формирований он и его товарищ Азад Аллахвердиев получили ранения.

Потерпевший Джейхун Аскеров сообщил, что, находясь на территории Агдеринского района, он и врач медпункта Ясин Гулузаде получили ранения в результате взрыва крупнокалиберного снаряда, выпущенного по машине скорой помощи противником.

Таир Зейналов, Эльсевер Керимов, Гисмет Шукюров получили ранения в результате обстрелов, открытых противником в направлении Ханкенди, Хазар Бендалиев и Дуньямин Азизов — в направлении Ходжавенда, Самир Заманов, Абульфаз Меликов, Али Бабаев, Парвин Ахмедли, Закир Джабраилов и Талех Зейналов — в Агдамском направлении.

Другие потерпевшие — Сирус Галаллы, Умуд Алиев, Немат Аскеров, Кямран Мурадов, Фамиль Гусейнов, Алим Гюльмалыев, Вугар Юсифов, Ильяс Садыгов, Ровшан Джафаров и Этибар Абаскулиев в своих показаниях сообщили, что получили ранения в результате провокаций противника.

Затем на судебном заседании были зачитаны заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 2 сентября.