На этой неделе состоятся дипломатические контакты с Турцией, странами Персидского залива и рядом европейских государств, которые рассматриваются как возможные площадки для будущих переговоров с россиянами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к согражданам.

По его словам, сегодня он провел совещание с дипломатической командой МИД и Офиса президента. «Готовим новые контакты с лидерами стран-партнеров. Ожидаем, что ближайшие недели будут очень активными», — отметил президент.

