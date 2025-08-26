27 августа ЗАО «Бакинский метрополитен» будет работать в усиленном режиме. Это связано с проведением в Баку матча Лиги чемпионов УЕФА.

Так, на станции «Гянджлик» и на станциях «28 Мая» и «Нариманов» будет усилен контроль и дежурство, а также привлечен дополнительный персонал.

Движение поездов будет осуществляться по летнему графику, при необходимости на линии будут задействованы резервные составы. В случае продления времени игры будет продлена и работа метрополитена, чтобы болельщики смогли добраться домой.