Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении бывшего президента Армении Сержа Саргсяна от уголовного преследования. Об этом говорится в сообщении местных СМИ.

Адвокат Амрам Макинян заявил, что следователь по делу еще 21 июня официально заявил об отказе от дальнейшего ведения расследования и передал материалы в Антикоррупционный суд. Несмотря на это, по его словам, Специальная служба по нацбезопасности (СНБ) продолжила следственные действия.

Судья Арам Григорян ответил, что на данном этапе обсуждаются только вопросы прекращения преследования по отдельным статьям.