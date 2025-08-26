Лидер США Дональд Трамп за последнее время четыре раза пытался связаться по телефону с главой индийского правительства Нарендрой Моди, но премьер Индии не брал трубку. Об этом информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источник.

«За последние недели Трамп предпринял четыре попытки дозвониться до индийского премьер-министра. Однако тот отказался от разговора», — отмечается в сообщении.

Журналисты считают, что Моди пока не хочет вести переговоры с американским лидером из-за его уничижительных слов в адрес экономики Индии, а также из-за введения пошлин со стороны США.