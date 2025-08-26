В преддверии введения США 50%-ных пошлин с 27 августа индийские нефтепереработчики намерены урезать закупки российского сырья до 1,4-1,6 млн баррелей в день против 1,8 млн в первой половине года в качестве уступки Вашингтону. Об этом пишет Bloomberg.

Данное решение принято накануне удвоения пошлин США на индийские товары, которое вступает в силу 27 августа. Таким образом, Вашингтон усиливает давление на Дели из-за его энергетических связей с Москвой.

При этом Индия не собирается разрывать отношения с Россией: власти рассчитывают на торговое соглашение с США, которое могло бы смягчить давление и сохранить баланс между Вашингтоном и Москвой.