Азербайджан рассчитывает при поддержке американской компании Exxon Mobil открыть крупное месторождение нетрадиционной нефти.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании кабинета министров, посвящённом визиту президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

По его словам, подписание Меморандума о сотрудничестве между SOCAR и Exxon Mobil положительно отразится на развитии энергетического взаимодействия.

Джаббаров подчеркнул, что на встречах в Вашингтоне особо отмечалась роль Азербайджана в обеспечении региональной и глобальной энергобезопасности: сегодня страна поставляет газ в 10 союзных США государств, а всего через трубопроводы — в 14 стран. Недавно начались поставки газа в Сирию. США положительно оценили участие Азербайджана в нефтегазовых проектах союзников — Израиля и ОАЭ.

Министр добавил, что энергетические ресурсы Азербайджана, включая возобновляемую энергетику, делают страну привлекательной для инвестиций в центры обработки данных и технологии искусственного интеллекта. По его словам, Азербайджан играет незаменимую роль в реализации проектов между Центральной Азией и Южным Кавказом.