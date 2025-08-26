Развитие технологий искусственного интеллекта привело к сокращению занятости среди американцев 22–25 лет в наиболее подверженных сферах, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стэнфордского университета.

С конца 2022 года, когда был выпущен ChatGPT, занятость начинающих специалистов в технологичных областях упала на 13%. Среди разработчиков программного обеспечения снижение составило 20%.

При этом уровень занятости в менее уязвимых профессиях и среди более опытных работников остался стабильным или продолжил расти.

«Нужно подумать, как рынок труда сможет адаптироваться так, чтобы у каждого был шанс строить карьеру», — заявил в интервью Axios один из авторов исследования, экономист Эрик Бриньолфсон.