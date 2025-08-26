Министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в Вашингтон, рассказал о роли Турции в азербайджано-армянском мирном процессе.

«Турция поддержала справедливую позицию Азербайджана на международном уровне, скоординированные и синхронизированные шаги в ходе процесса внесли положительный вклад. Активная позиция Турции сыграла важную роль в обеспечении стабильности. В свою очередь, мы также регулярно информируем турецкую сторону о принимаемых мерах и делаем совместные шаги в направлении устойчивого мира», — сказал Байрамов.