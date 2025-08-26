Документы, подписанные в Вашингтоне, имеют особое значение. С одной стороны, Азербайджан закладывает основу для долгосрочного мира с Арменией, с другой — выводит стратегическое партнерство с США на новый уровень.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента в Вашингтон.

По словам премьер-министра Али Асадова, визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон ознаменовал новый этап в азербайджано-американских отношениях.

«Подписание меморандума о взаимопонимании для подготовки Хартии стратегического партнерства открывает новую страницу сотрудничества двух стран.

Особое значение имела отмена президентом США Дональдом Трампом несправедливой 907-й поправки к «Акту поддержки свободы», действовавшей более 30 лет. Этот шаг стал подтверждением высокого международного авторитета Ильхама Алиева и символом особого отношения к Азербайджану.

В рамках визита также был подписан меморандум о сотрудничестве между SOCAR и ExxonMobil, что стало продолжением энергетического партнерства, начатого «Контрактом века»», — отметил Али Асадов.