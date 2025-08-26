Совместная декларация, подписанная по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне с участием лидеров Азербайджана, США и Армении, стала подтверждением того, что выдвинутая Азербайджаном мирная инициатива получила широкую международную поддержку и признание.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании правительства, посвящённом итогам визита президента Ильхама Алиева в США.

По словам главы кабинета министров, декларация не только завершает многолетнее вооружённое противостояние, но и отражает политико-дипломатическую силу и международный авторитет Азербайджана. Асадов отметил, что страна самостоятельно реализовала резолюции ООН, восстановила справедливость ценой жертв и теперь выступает инициатором мирного договора с Арменией.

Особое внимание в документе уделено открытию транспортно-коммуникационных линий. В частности, подтверждается необходимость обеспечения надежного сухопутного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, что ранее неоднократно подчеркивал президент Ильхам Алиев.

Асадов добавил, что в рамках декларации предусмотрена новая инфраструктурная инициатива при поддержке США — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). По его словам, этот проект окажет заметное влияние не только на Азербайджан, но и на экономическое и геополитическое развитие всего региона.