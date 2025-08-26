Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская республика обсуждает ответные действия на решение правительства Австралии о высылке иранских дипломатов из страны.

«Естественно, любые неуместные и неоправданные действия на дипломатическом уровне приведут к ответным мерам. Это новое событие, и мои коллеги изучают этот вопрос и решают, как Исламская Республика Иран отреагирует», — сказал Багаи, передает IRNA.

Бегаи также назвал обвинения Канберры в причастности иранского правительства к антисемитским нападениям в стране «абсолютно необоснованными». По его словам, в культуре, истории и религии Ирана «нет места таким понятиям, как антисемитизм, это западное и европейское явление».

«Если посмотреть на историю, преследование евреев из-за их религии — это европейская проблема; и они должны отвечать за свою историческую прошлое, которое продолжается и по сей день. К сожалению, в этом вопросе они всегда прибегают к отвлечению внимания, чтобы оправдать свою антииранскую политику», — отметил Багаи.