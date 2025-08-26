В Азербайджане студенткой года стала жительница Баку Вяфа Джафарова. В свои 55 лет она поступила в Сумгайытский государственный университет — и это уже её четвёртое высшее образование.

Впервые за студенческую парту Джафарова села ещё в 1987 году, поступив в Бакинский строительный колледж. Затем были Бакинский политехнический институт, Азербайджанская государственная нефтяная академия. Теперь же она решила осваивать «Нефтегазовую инженерию».

«Эта область для меня не новая. Мои предыдущие специальности не были напрямую связаны с профессией, поэтому я решила продолжить образование. Сейчас я работаю в Производственном объединении “Азеригаз”», — рассказала Джафарова «Минвалу».

Готовилась к экзаменам она полностью самостоятельно, без репетиторов. И всё же результат впечатляет: 94 балла на вступительных, плюс три балла за аттестат и ещё 91 академический. Этого хватило, чтобы попасть на первую же выбранную специальность.

Первыми поздравили дочь и внук. Учиться Вяфа Джафарова будет очно, но пока признаётся: как совмещать пары и работу — ещё думает.