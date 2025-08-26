Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Он (Зеленский. —ред.) признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — сказал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что Украина не сможет обеспечить себе присоединение к ЕС, если будет прибегать к «шантажу, взрывам и угрозам».

Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, украинские удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», по сути, равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, которые получают из России сырье по этому маршруту.

«Это нападения на Венгрию и Словакию. Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, они наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России», — сказал глава МИД, отвечая на вопросы в программе «Час борцов» на платформе YouTube.

Сийярто считает, что таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод «Дружба», пытается оказать давление на Будапешт, чтобы заставить его изменить позицию в отношении конфликта в Украине и ее вступления в Евросоюз. То есть, такую позицию, которая «полностью противоречит венгерским интересам, но соответствует украинским», уточнил министр.

Говоря о недавних высказываниях Владимира Зеленского, он отметил: «Нет никаких сомнений в том, что украинский президент открыто угрожал Венгрии в грубой и бесстыдной манере».

«Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, подобную той, которую занимают Брюссель и Европейская народная партия [в Европарламенте], то они продолжат нападения на нефтепровод «Дружба», имеющий важное значение для энергетической безопасности Венгрии», — заявил Сийярто.