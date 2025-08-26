В Украине показали ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1000 километров. Об этом информирует украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на видеозапись издания «Зброя».

Ракета имеет Х-образные складывающиеся крылья и подходит для ударов по наземным целям. Полные характеристики еще не раскрыли, однако по данным СМИ, длина составляет около шести метров без ускорителя.

Отмечается, что новая дальнобойная версия ракеты Р-360 «Нептун», получившая неофициальное наименование «Длинный Нептун», прошла испытания еще в марте этого года. Разработка ведется с ноября 2023 года.

На видео ракета показана в самом конце ролика.