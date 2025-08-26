26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама и музыки стран, расположенных на Великом Шелковом пути.

Решение об этом было принято мэрией канадского города Ниагара-Фолс и руководством традиционного ежегодного Международного Ниагарского музыкального фестиваля в 2010 году. Это еще один факт, подтверждающий, что мугам является не только национальным богатством азербайджанского народа, но и общечеловеческим достоянием.

Исключительная роль в пропаганде мугама принадлежит первому вице-президенту Азербайджана, первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева, послу доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. Именно благодаря усилиям первой леди страны было принято решение включить мугам в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Учебная программа первого европейского музыкального учебного заведения, открытого в Баку в 1922 году, включала преподавание мугама. Это искусство до сих пор является источником вдохновения для наших художников, скульпторов, поэтов и режиссеров.

Мугам – источник вдохновения для наших композиторов, также является основой успеха нашей национальной музыкальной культуры. На основе мугама Узеир Гаджибейли написал оперу «Лейли и Меджнун», мугамы Фикрета Амирова «Шур» и «Курд-Овшары» положили основу жанра «симфонический мугам». В творчестве Ниязи, Гара Гараева, Солтана Гаджибейли, Джовдата Гаджиева, Агшина Ализаде, Арифа Меликова, Франгиз Ализаде принципы мугама преподнесены в современной технике. В.Мустафазаде принес мугам в джаз-искусство.

В Азербайджане построен Международный центр мугама, который стал местом проведения самых престижных мероприятий. По инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева проводятся Международный фестиваль мугама и конкурсы для выявления молодых исполнителей мугама.