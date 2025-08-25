Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр заявил, что во время июньской 12-дневной войны Россия передавала Израилю разведданные о расположении иранских систем ПВО.

В интервью каналу Synergyir, которое цитирует «Коммерсантъ», он подчеркнул, что «стратегический союз с Москвой бесполезен»: Россия лишь формально осудила удары, но фактически помогла Израилю.

Садр также напомнил о продаже Россией систем С-400 Турции, назвав это подтверждением отсутствия настоящего стратегического партнёрства. При этом он добавил: отношения с Москвой сохранять необходимо, но доверять ей нельзя.

Показательно, что во время войны пророссийские паблики обвиняли Азербайджан в помощи Израилю. Теперь становится очевидно: это была спланированная кампания по отвлечению внимания и перекладыванию вины на Баку.

Накануне секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опроверг подобные инсинуации, заявив, что нет никаких доказательств участия Азербайджана в помощи Израилю. Он отметил, что заявления Баку подтверждают отсутствие враждебных действий против Ирана.