Если потребуется, Валерий Залужный будет и критиковать, и выступать. Сейчас просто для смены позиции нет причин — выборы президента Украины всё еще величина неизвестная, поэтому просто нет никакого смысла стартовать.

Об этом в своем ТГ-канале написал политический обозреватель Эль Мюрид, комментируя муссируемые слухи о возможном выдвижении действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в кандидаты в президенты страны.

«Проблема Залужного в том, что он обладал электоральным потенциалом, пока находился в центре медийной картины. Когда он ушел на периферию, размер этого потенциала стал величиной неопределенной. Ушедший герой мало кому интересен. Не стоит забывать, что Украина — это классическая охлократия, власть толпы, а у толпы настроение меняется крайне стремительно, причем в любую сторону. В этом смысле рассматривать Залужного, как реальную альтернативу действующему президенту Владимиру Зеленскому, не совсем верно (хотя вполне возможно). Специфика охлократической системы формирования власти в том, что она имеет крайне ограниченный диапазон предпочтений как по персоналиям, так и по времени. Кто громче и вовремя крикнет, проще говоря», — считает политолог.

«Кроме того, из Украины бежало порядка 10 млн человек, 20 процентов территории отторгнуто — сейчас экстраполировать любые прежние модели на сегодняшний день попросту бессмысленно. Совершенно не исключено, что следующим президентом Украины станет тот же самый Зеленский. Если, конечно, ему дадут дожить — что в условиях военной обстановки тоже величина неизвестная», — отмечает Эль Мюрид.