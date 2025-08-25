Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил поздравление первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю её дня рождения.

В письме он отметил, что деятельность Алиевой, направленная на развитие Азербайджана, укрепление его международных позиций и суверенитета, заслужила глубокое уважение как внутри страны, так и за её пределами.

«Вы проделали невероятно большую работу ради нынешнего спокойствия Азербайджана и восстановления его территориальной целостности. Как выдающийся политический деятель, вы одновременно являетесь заботливым хранителем семейного очага, у которого находят тепло ваши близкие, — и это достойно наивысшей оценки», — сказано в письме.

Он пожелал Мехрибан Алиевой долгих и счастливых лет, а также попросил передать приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и членам её семьи.