Российский политолог Сергей Марков выступил в своем тг-канале с заявлением после получения статуса иноагента. Minval Politika приводит его слова без изменений, следуя представлениям автора о правописании и пунктуации.

«На меня сейчас обрушился информационный шторм. Половина из этого — враньё. Не верьте. Даже не заказ. Просто хайпуют на теме и врут. А я.

1. Никуда из страны уезжать не буду. Россия это моя любимая Родина и я всегда с Россией.

2. Буду продолжать поддерживать политику Владимира Путина.

3. Признаю легитимность всех действий российской власти.

4. Решать проблемы буду в рамках закона.

5. Интервью сейчас по этой теме давать не буду. Поэтому прошу извинения у тех десятков СМИ, кто спрашивает.

6. Я знаю и все знают, что я патриот России и русского народа. Доказать что политолог Марков не патриот России и не сторонник Путина — не удастся. Не поверят люди. Потому что все видели патриота Маркова все 25 лет. И знают его как честного человека.

7. Надеюсь, что статус иноагента будет с меня снят.

8. Спасибо огромное сотням моих знакомых, кто поддерживает морально и уверен, что статус иноагента будет с меня снят.

9. Наше дело правое. Правда победит. Верю в Россию», — написал Марков.