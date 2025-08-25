Общественность в Азербайджане требует пересмотреть правила призыва на военную службу, предоставив отсрочку абитуриентам, набравшим высокие баллы при вступительных экзаменах, но так и не поступившим в университет. Таковые имеются, и известно, что эти лица, будучи незачисленными в вузы, автоматически, по достижении 18 лет, призываются на срочную действительную военную службу.

По данным Государственного экзаменационного центра, в текущем году из 88 756 абитуриентов в университеты смогли поступить всего 57 236 человек. В результате 31 520 из них срезались. Среди них были и те, кто набрал 500-600 из возможных 700 баллов, но так и не смог поступить в университет. Мужская часть этих абитуриентов в ближайшем осеннем призыве непременно отправится в армию, где они должны будут отслужить полтора года. А за это временя они успеют подзабыть часть знаний, на повторную подготовку потребуется немало времени и денег. Именно за таких ребят заступилась сегодня известная в Азербайджане певица Нура Сури. Она предложила общественности и журналистам поднять вопрос предостовления отсрочки для поступающих абитуриентов до 21 года. Тем более что Азербайджан больше не находится в состоянии войны.

Между тем в беседе с Minval эксперт по вопросам образования Этибар Алиев признал идею предоставления отсрочки для абитуриентов, заслуживающей внимания. И хотя она до сих пор не была отражена в законодательстве, Министерство науки и образования может принять важный шаг в этом направлении, сказал он.

«Если будет принят новый порядок, это станет важным шагом для эрудированных абитуриентов. Представьте себе, что план приема затронул всего 64% абитуриентов и это не является хорошим показателем. Многие говорят, что это (ранний призыв-ред.) побудит людей уезжать учиться за рубеж, что и так происходит сегодня. Идея предоставления отсрочки выглядит разумной, но главный вопрос в том, будет ли она учтена», — отметил эксперт.

Напомним, что Э.Алиев говорит о предоставлении отсрочки абитуриентам, набравшим не менее 500 баллов на вступительных экзаменах. Однако он поспешил уточнить: абитуриенты с высокими баллами не смогли поступить не из-за какой-либо системной ошибки, а технически неверно сформулированной заявки на поступление. Это было личным просчетом самих поступающих.

Собеседник отметил, что вместо отсрочки, Кабинет министров мог бы вынести решение о предоставлении дополнительных мест в университетах, куда можно было бы принять таких абитуриентов.