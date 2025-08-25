Переговорный процесс, инициированный американским президентом Дональдом Трампом для поиска возможных путей урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной, состоял из трёх частей.

Часть 1. Встреча на Аляске

15 августа в город Анкоридж (Аляска) были приглашёны президент России Владимир Путин и российская делегация, представленная высшим руководством РФ. На совместной пресс-конференции американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания по многим аспектам, однако некоторые важные вопросы остались нерешёнными, поэтому «сделки пока нет». Трамп подчеркнул, что должен проинформировать некоторые европейские страны — члены НАТО, а также Украину.

Выступление президента России носило в основном оценочный характер, с историческими справками, и было довольно отдалено от сути самих переговоров. Заявления Трампа, сделанные уже после встречи, о том, что Украине следует принять условия России, так как РФ является сильным ядерным государством и сверхдержавой, давали основания полагать, что США будут пытаться оказывать давление непосредственно на Украину. Именно этим и объяснялось упомянутое «расплывчатое» выступление Путина на Аляске.

Следует отметить, что заявления представителей российской делегации ясно показывали: существенного сдвига в позиции Москвы не произошло. Слова Путина и других делегатов о «необходимости устранения первопричин», «незаконном госперевороте в 2014 году» не были позитивным сигналом для последующих встреч. Позже были озвучены конкретные требования — о нейтралитете Украины и её невступлении в НАТО.

Уже через несколько часов после встречи Трамп в интервью Fox News полностью раскрыл условия России: «Будет какая-то форма безопасности. Но это не может быть НАТО, этому не бывать».

Становилось очевидно, на каких условиях президент США намеревался встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Взамен на нейтралитет Украины американский президент обещал мир и «много земли». Вероятно, под этим имелись в виду территории, захваченные Россией в Запорожской и Херсонской областях.

Часть 2. Реакция Украины и «коалиции желающих»

Реакция Украины и «коалиции желающих» на организацию мирного урегулирования войны была в целом положительной. Президент Зеленский сразу после встречи на Аляске заявил о готовности к переговорам в Вашингтоне. На встречу в Белом доме прибыли лидеры пяти европейских стран — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии. В состав делегации вошли также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Перед визитом в Вашингтон «коалиция желающих» и Украина провели видеоконференцию, по итогам которой было сделано заявление о гарантиях безопасности Украины. 18 августа на переговорах лидеры пяти стран, генсек НАТО и глава Еврокомиссии в той или иной форме подтвердили гарантии, аналогичные пятой статье Устава НАТО, которая предусматривает коллективное реагирование на вооружённое нападение третьей страны. Таким образом, встреча в Вашингтоне завершилась обсуждением именно таких гарантий.

Часть 3. Аналитическое заключение

До переговоров на Аляске США, страны ЕС и Великобритания неоднократно выдвигали требование о прекращении огня. Россия же, настаивая на мирном соглашении, параллельно увязывала это с проведением выборов, утверждая, что страна больше не вовлечена в военный конфликт. Это стало ключевым фактором негласного политического торга между Западом и Москвой.

Парадокс в том, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности упирается в риторику: почему аналогичные меры, предусмотренные статьёй 5 НАТО, не применялись во время президентства Джо Байдена, который многократно заявлял о поддержке этой инициативы? Полгода назад европейские страны отказались от ввода контингентов НАТО на территорию Украины. Ожидать от Трампа согласия на подобный шаг, который, несомненно, привёл бы к ещё более жёсткой конфронтации, также не приходится.

Вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему остаётся нерешённым. Желание Зеленского обсуждать вопросы обмена территориями и ожидание конкретики от РФ вызвали жёсткий ответ Лаврова. Он заявил, что территории Украины не являются самоцелью, а приоритетом России является «защита русского населения». Однако позже МИД РФ опубликовал официальное заявление о том, что оккупированные территории уже считаются частью России.

Таким образом, позиции России, «коалиции» и Украины наглядно показали: стороны не готовы к уступкам по основным вопросам, что делает переговорный процесс практически невозможным.

США, в свою очередь, заявляют, что в вопросе урегулирования конфликта необходимо учитывать интересы всех сторон. Американский лидер демонстрирует более гибкий подход, понимая, что именно дипломатическая уступчивость может способствовать разрешению конфликта.

Европа же категорически не готова вести переговоры о нейтралитете Украины. Однако факт остаётся фактом: за всё время войны так и не был выработан план, способный гарантировать её безопасность. Статья 5 НАТО, на которую ссылались в Вашингтоне, тоже не является реальной гарантией мира. Она лишь регламентирует действия альянса в случае нападения на одного из его членов.

Россия неоднократно подчёркивала, что размещение иностранных войск не остановит войну, а лишь сделает их целями для российских ударов. Подобная риторика подтверждает готовность ЕС и Великобритании повышать ставки в противостоянии с Москвой.

Тем не менее при администрации Байдена вопрос ввода войск рассматривался как один из рычагов давления, но конкретных решений принято не было. Ожидать, что администрация Трампа, которая в одностороннем порядке поддерживает мирные инициативы, согласится на размещение войск НАТО в Украине, представляется крайне сомнительным.

Россия, несмотря на заявления о поддержке мирного процесса, не готова признать суверенное право Украины на вступление в НАТО и ЕС, считая это прямой угрозой национальной безопасности. Почти все заявления её представителей сводятся к тезису о «точке невозврата», начавшейся в 2014 году. В свою очередь, НАТО и ЕС предпринимают шаги по интеграции Украины, но до сих пор республика не стала членом ни одной из этих организаций.

Истинные мотивы сторон проявились ещё в начале переговорного процесса. Украина требовала прекращения огня и обмена территориями, что позволило бы ей, оставаясь в состоянии войны с Россией, продолжать интеграцию в НАТО и ЕС. Россия же добивалась полноценного мирного соглашения, которое обеспечило бы проведение выборов и возможность диалога с новым руководством страны.

По сути, бескомпромиссность сторон сводит инициативы президента Трампа к нулю. С учётом изложенных сторонами требований, в данный период формат мирных переговоров остаётся неосуществимым.