Газета Politico со ссылкой на данные американской разведки и мнения экспертов пишет, что в ближайшие пять лет в мире могут вспыхнуть пять крупных конфликтов.

По данным издания, наибольшая вероятность эскалации сохраняется в отношениях между Индией и Пакистаном, которые обладают сопоставимыми ядерными арсеналами. Особую тревогу вызывает низкий порог применения ядерного оружия в пакистанской военной доктрине.

Ещё одним потенциальным очагом конфликта Politico называет противостояние Китая и Тайваня, которое может изменить баланс сил в Азии. Издание отмечает, что США традиционно заявляли о поддержке Тайваня, однако неясно, насколько твёрдо будет придерживаться этой линии Дональд Трамп.

Среди других рисков упоминается возможное вторжение России в страны Балтии, что станет испытанием для НАТО. Также сохраняется высокая напряжённость на индийско-китайской границе, где до сих пор нет действенных механизмов для предотвращения кризисов.

Наконец, особое беспокойство у экспертов вызывает ситуация на Корейском полуострове. Режим Ким Чен Ына, обладающий ядерным оружием, остаётся непредсказуемым, и любая попытка укрепить власть внутри страны может привести к обострению конфликта.