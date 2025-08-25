Американский режиссёр Вуди Аллен по видеосвязи принял участие в Московском кинофестивале, где беседовал с Фёдором Бондарчуком. Он отметил, что пока не планирует снимать фильмы в России, так как не получал предложений.

МИД Украины резко осудил участие Аллена, назвав его «позором и оскорблением жертв украинских актёров и кинематографистов, пострадавших от российской агрессии». В ведомстве подчеркнули, что культура не должна использоваться для «отбеливания преступлений и служить инструментом пропаганды».