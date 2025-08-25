Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.

«Мы и далее являемся народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев. И это не изменится. В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что «800+» положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю и убежден, что «800+» положено только тем украинцам, которые работают», — сказал Навроцкий на брифинге, пишет РИА Новости.

«То же касается и медицинского обеспечения. Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде», — добавил он.