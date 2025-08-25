Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с кабинетом министров ситуацию вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом пишет газета Türkiye.

По уточнению издания, заседание кабинета министров пройдет не традиционно в Анкаре, а в городе Азлат, где турецкий лидер намерен провести ряд мероприятий.

На заседании, кроме вопроса мирного урегулирования между Киевом и Москвой, будет также обсуждаться гуманитарный кризис в Газе, где по прогнозам ООН, в скором времени случится катастрофический голод.