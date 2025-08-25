Включение российского политолога Сергея Маркова в реестр иностранных агентов стало громким и неожиданным шагом, вызвавшим широкий резонанс. Ещё недавно активно комментировавший внешнюю и внутреннюю повестку в федеральных СМИ, Марков оказался по ту сторону системы.

Формально Минюст утверждает, что Марков якобы принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов, взаимодействовал с организациями, признанными в России нежелательными, а также выступал в роли респондента на платформах, связанных с иностранными СМИ.

Однако многие эксперты считают, что истинная причина решения Минюста кроется не в формальных основаниях, а в политических сигналах, которые Марков, осознанно или нет, послал своим участием в азербайджанском форуме в Шуше и положительными высказываниями о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

С этим мнением солидарен и немецкий политолог и журналист Евгений Кудряц, который в комментарии для Minval Politika отметил, что ситуация вокруг Маркова — это, скорее всего, не юридический, а политический акт.

«Участие Маркова в международном форуме в Шуше, где тот публично похвалил президента Азербайджана Ильхама Алиева, было воспринято в Москве как демонстрация нелояльности — особенно на фоне резкого охлаждения отношений между Россией и Азербайджаном», — пояснил Кудряц.

Политолог также обратил внимание на роль медийного давления в развитии этой истории. В частности, он напомнил о выступлении пропагандиста Владимира Соловьёва, прозвучавшем 28 июля. Именно тогда, по словам Кудряца, был подан «прямой и очень жёсткий сигнал», за которым вполне могло последовать решение государственных структур.

«Соловьёв буквально обвинил Маркова и Гусмана в предательстве, — отметил Кудряц. — Его слова были предельно жёсткими: «Два человека позволили себе человеческую подлость. В тот момент, когда наши коллеги-журналисты томятся в азербайджанских застенках, два гражданина Российской Федерации оказываются в Шуше по личному приглашению азербайджанской стороны. И они не позволили себе задать вопрос о судьбе наших коллег. Это не просто подлость — это уже на грани предательства.»»

Кудряц подчёркивает: хотя формально невозможно доказать прямую связь между этим выступлением и последующим решением Минюста, сам факт резонансного давления в эфире федерального канала в прайм-тайм «вполне мог сыграть роль спускового крючка».

«В нынешней системе подобные сигналы из уст фигуры вроде Соловьёва редко остаются без последствий. Он, безусловно, не просто высказывал мнение — он задавал тон, и этим тоном вполне могли воспользоваться наверху», — заявил эксперт.

Как отметил Кудряц, Соловьёв также выразил надежду, что Марков больше не будет приглашён в российские СМИ и предложил признать его иностранным агентом.

«Спустя несколько недель после этих заявлений Сергей Марков действительно оказался в реестре иностранных агентов. Я уверен, что известный пропагандист приложил к этому руку», — подчеркнул он.

По словам политолога, несмотря на то что Марков уже заявил о намерении оспаривать решение Минюста в установленном законом порядке, реальные шансы на успех, по мнению эксперта, крайне малы.

«Он собирается оспорить свой новый статус в установленном законом порядке, но шансы на то, что ему удастся избавиться от этой “чёрной метки”, невысоки. С другой стороны, этот прецедент — сигнал своим о том, что никто не застрахован от подобной участи, даже тот же Владимир Соловьёв», — резюмировал Кудряц.