Канцлер Фридрих Мерц заявил, что современная модель социального государства в Германии «больше не является финансово устойчивой». По его словам, расходы на пособия, которые в 2024 году достигли рекордных 47 млрд евро, необходимо пересмотреть.

На партийной конференции ХДС в Оснабрюке Мерц подчеркнул, что экономика страны уже два года подряд находится в минусе, а во втором квартале 2025-го ВВП снова сократился на 0,3%. С 2017 года рост составил лишь 1,6% против 9,5% в среднем по еврозоне.

При этом расходы на социальное обеспечение растут на фоне старения населения и безработицы, причём значительная их часть уходит не только гражданам ФРГ, но и иностранцам.

Несмотря на это, уровень госдолга Германии остаётся одним из самых низких в еврозоне — 62,5% ВВП, тогда как в Великобритании он достигает 96,3%, главным образом за счёт соцвыплат.