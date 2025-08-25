Посол США во Франции Чарльз Кушнер, отец зятя Дональда Трампа, опубликовал в The Wall Street Journal открытое письмо к президенту Эммануэлю Макрону.

Он выразил обеспокоенность «резким ростом антисемитизма» и недостаточными мерами французских властей. Кушнер подчеркнул, что антисионизм, по его мнению, равен антисемитизму, и обвинил Париж в поощрении экстремистов через заявления против Израиля и поддержку признания Палестины.

МИД Франции отверг обвинения, признав при этом рост числа антисемитских инцидентов с октября 2023 года. Париж заявил, что власти «полностью мобилизованы» для борьбы с этим явлением. Французская дипломатия обвинила Кушнера в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела страны, вызвав его в МИД.