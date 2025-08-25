Вице-канцлер, министр финансов Германии и лидер Социал-демократической партии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев.

На железнодорожном вокзале вице-канцлера встретил посол Германии в Украине Мартин Егер.

После прибытия в украинскую столицу вице-канцлер и председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявил, что стремится к обмену мнениями в тесной координации с канцлером Фридрихом Мерцем о том, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном процессе мирного урегулирования.

Клингбайль планирует провести встречи с несколькими членами правительства и представителями гражданского общества.