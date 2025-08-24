Порты Турции ввели запрет на заход судов под флагом Израиля или принадлежащих израильским компаниям. Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.

При этом судоходным компаниям начали предъявлять требование – предоставить письменные гарантии, что суда не связаны с Израилем и не перевозят военные или опасные грузы для этой страны. Данная инструкция распространяется на порты по всей Турции.

Кроме того, кораблям, прибывающим из Израиля, больше не будет разрешено заходить в турецкие порты, а кораблям под турецким флагом — в израильские.

Этот шаг является очередной мерой, принятой Турцией против Израиля после того, как в прошлом году она разорвала торговые отношения с этой страной.