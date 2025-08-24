Тегеран заявил о готовности значительно понизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, чтобы предотвратить повторное введение санкций ООН со стороны Великобритании и снизить вероятность новых ударов со стороны Израиля и США.

Информацию излагает The Telegraph со ссылкой на источники в иранском руководстве.

Координирует данные усилия новый секретарь Высшего совета нацбезопасности Лариджани. Он должен убедить духовное руководство Ирана пойти на уступки и снять международную напряжённость вокруг ядерной программы.