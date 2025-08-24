После семи месяцев второго президентского срока действующий глава США Дональд Трамп оказался под волной недовольства со стороны американских граждан, о чем говорится в результатах опроса Economist/YouGov.

Отмечается, что лишь 40% американцев полностью или частично одобряют работу Трампа в статусе президента. При этом более половины взрослых граждан США, а именно 56%, выразили свое несогласие с его деятельностью. Еще 4% участников опроса не смогли дать окончательный ответ.

Уровень поддержки Трампа разделился по партийной принадлежности: сторонники Демократической партии в основном не одобряют его работу, тогда как республиканцы преимущественно демонстрируют лояльность к президенту.

Уточняется, что лишь 23% американцев «полностью одобряют» работу президента, тогда как 47% заявили о своем категорическом неприятии его деятельности.

Можно сказать, что абсолютное большинство граждан, которые идентифицируют себя как «очень либеральные» (95%), выражают категорическое недовольство Трампом. В то же время среди «очень консервативных» американцев большинство — 72% — выражают полную поддержку нынешнему президенту.