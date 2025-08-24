Президент Украины Владимир Зеленский наградил спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога орденом князя Ярослава Мудрого I степени за вклад в сотрудничество и укрепление суверенитета Украины.

Келлог прибыл в Киев в День независимости, 24 августа. Он принял участие в торжественных мероприятиях.

Келлог присутствовал на торжествах по случаю Дня независимости на Софийской площади в центре Киева. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением.

Также орденом За заслуги III степени награжден американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого СМИ называют личным духовным советником лидера США Дональда Трампа.

Кроме того, орден За заслуги I степени также получил министр обороны Швеции Пол Йонсон.