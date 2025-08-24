В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник прогнозируется переменная облачность и погода без осадков. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Утром в столице и на полуострове местами будет слабый туман, юго-восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем 31-36 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

В регионах республики в целом ожидается погода без осадков, однако днем в некоторых восточных районах возможен кратковременные ливни с грозами и град. Ночью и утром ряде горных районов возможен туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.