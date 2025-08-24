Великобритания может быть вынуждена обратиться за экстренным кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) из-за растущих экономических проблем. Об этом заявил профессор Кембриджского университета Яджит Чадха, слова которого приводит The Daily Telegraph.

Он отметил, что страна находится на грани коллапса: высокий госдолг, инфляция и замедление роста создают риски невозможности рефинансирования долгов и выплаты социальных обязательств. Чадха сравнил текущую ситуацию с кризисом 1976 года, когда Лондон уже обращался к МВФ из-за деиндустриализации и энергетического шока.