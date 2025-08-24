Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости.

В послании Алиев передал самые искренние поздравления и добрые пожелания своему украинскому коллеге и всему народу Украины от своего имени и имени азербайджанского народа.

Глава государства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Украиной основаны на взаимном уважении, дружбе и симпатии, которые имеют глубокие исторические корни. Эти связи, по его словам, продолжают укрепляться и развиваться, наполняясь новым содержанием. Политический диалог, сотрудничество в экономике, транспорте, энергетике и гуманитарной сфере являются основными направлениями двусторонних отношений.

Президент отметил, что взаимная поддержка в вопросах суверенитета и территориальной целостности, основанная на нормах и принципах международного права, заслуживает высокой оценки. Он заверил, что Азербайджан и впредь будет оказывать Украине необходимую гуманитарную помощь.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что совместные усилия по дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества будут последовательно продолжены. В завершение он пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности, а народу Украины — мира и благополучия.