Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравление.

В поздравлении говорится:

Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите самые искренние уверения в весьма высоком к Вам почтении и поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и новых достижений в Вашей многогранной деятельности.

Выражаю Вам слова глубокой благодарности за неизменное внимание к развитию сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью.

Убежден, что деловое партнерство, дружба и взаимное уважение, объединяющие Астраханскую область и Азербайджан, будут и впредь всесторонне укрепляться.

11:06 Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравление.

В поздравлении говорится:

Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Желаю Вам, опытному общественно-политическому и государственному деятелю, неизменно плодотворной работы на ответственном посту, успехов в решении многогранных задач по всестороннему развитию Азербайджана.

Пусть созидательный труд во благо родной страны и все достигнутые цели приносят Вам заслуженное удовлетворение, а поддержка азербайджанского народа вдохновляет и дает силы для реализации новых полезных идей и перспективных проектов.

С пожеланиями доброго здоровья, счастья и всего наилучшего Вам и Вашим близким.