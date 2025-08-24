Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравление.
В поздравлении говорится:
Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Примите самые искренние уверения в весьма высоком к Вам почтении и поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и новых достижений в Вашей многогранной деятельности.
Выражаю Вам слова глубокой благодарности за неизменное внимание к развитию сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью.
Убежден, что деловое партнерство, дружба и взаимное уважение, объединяющие Астраханскую область и Азербайджан, будут и впредь всесторонне укрепляться.
11:06 Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравление.
В поздравлении говорится:
Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Примите поздравления по случаю дня Вашего рождения.
Желаю Вам, опытному общественно-политическому и государственному деятелю, неизменно плодотворной работы на ответственном посту, успехов в решении многогранных задач по всестороннему развитию Азербайджана.
Пусть созидательный труд во благо родной страны и все достигнутые цели приносят Вам заслуженное удовлетворение, а поддержка азербайджанского народа вдохновляет и дает силы для реализации новых полезных идей и перспективных проектов.
С пожеланиями доброго здоровья, счастья и всего наилучшего Вам и Вашим близким.