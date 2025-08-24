За минувшие сутки войска России потеряли на фронте в Украине 910 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Указано, что с начала полномасштабного вторжения ориентировочные общие российские потери составляют около 1076070 человек.

Другие потери России с начала войны:

танков – 11129 (+0) ед

боевых бронемашин – 23167 (+3 за сутки) ед

артиллерийских систем – 31898 (+40) ед

РСЗО – 1472 (+0) ед

средств ПВО – 1211 (+1) ед

самолетов – 422 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53056 (+121)

крылатых ракет – 3598 (+0)

кораблей / катеров – 28 (+0)

подводных лодок – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 59593 (+81)

специальной техники – 3944 (+0).