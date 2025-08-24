За минувшие сутки войска России потеряли на фронте в Украине 910 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Указано, что с начала полномасштабного вторжения ориентировочные общие российские потери составляют около 1076070 человек.
Другие потери России с начала войны:
танков – 11129 (+0) ед
боевых бронемашин – 23167 (+3 за сутки) ед
артиллерийских систем – 31898 (+40) ед
РСЗО – 1472 (+0) ед
средств ПВО – 1211 (+1) ед
самолетов – 422 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 53056 (+121)
крылатых ракет – 3598 (+0)
кораблей / катеров – 28 (+0)
подводных лодок – 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 59593 (+81)
специальной техники – 3944 (+0).