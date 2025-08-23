Турецкие власти возбудили уголовное дело против туристки, станцевавшей на флагштоке в популярном туристическом регионе Каппадокия.

23 августа в Каппадокии разгорелся скандал вокруг иностранной туристки. Девушка забралась на флагшток с турецким флагом и устроила танец, видео которого быстро разлетелось по соцсетям.

Действия туристки были расценены как неуважение к государственному флагу.

Теперь девушке грозит тюремное заключение от одного года до трех лет. Прокуратура квалифицировала ее действия как оскорбление государственных символов и унижение турецкой нации или ее институтов. Имя нарушительницы и ее гражданство не разглашаются.