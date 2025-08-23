Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий принес свои извинения за встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Текст его заявления опубликован на сайте Православной церкви Америки.

По словам архиепископа, он «глубоко сожалеет» о «скандале», который вызвал своими действиями.

«Как архиепископ Ситкинский и Аляскинский, я являюсь членом Священного Архиерейского синода Православной церкви в Америке под председательством Блаженнейшего митрополита Тихона. Поэтому я придерживаюсь руководства и пастырских советов Священного Синода в отношении этой трагической войны и стремлюсь вести верующих Аляски в молитве и делах милосердия за всех страждущих. Епархия Аляски — одна из епархий Православной церкви в Америке, автокефальной Церкви, миссия которой простирается от Северного полярного круга до Центральной Америки и охватывает многие народы, культуры и языки. На прошлой неделе я приветствовал президента Владимира Путина во время саммита в Анкоридже в духе мирного гостеприимства после трехдневной молитвы за мир во всей епархии.

С тех пор я слышал от многих, кто рассматривал тот момент как упущенную возможность для упрека или требования мира в условиях продолжающегося конфликта и страданий. Еще раз повторяю, у всех, кто воспринял мои действия как причину печали или замешательства, я искренне прошу прощения», — отмечается, в частности, в заявлении архиепископа Алексия.