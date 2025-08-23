Блогер Арсен Маркарян, задержанный по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, прятался в багажнике автомобиля, остановленного возле подмосковной Кубинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

«На Можайском шоссе возле г. Кубинки автомобиль с подозреваемым был остановлен инспекторами ДПС Московской области. Он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Подозреваемый прятался в багажнике транспортного средства», — сообщили в МВД.

Маркарян задержан в России по обвинениям, связанным с оскорблением российских военных и СВО, публичными призывами к бомбежке городов России и реабилитацией нацизма.